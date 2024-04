In der Fußball-Bundesliga praktisch Meister, in der Europa League im Viertelfinale und im DFB-Pokal als einzig verbliebener Erstligist der große Favorit. Die Chance auf die perfekte Saison für das seit 40 Spielen ungeschlagene Leverkusen lebt. Ab 20.45 Uhr peilt die „Werkself“ zuhause gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr) den Einzug in das deutsche Pokal-Endspiel am 25. Mai in Berlin an.