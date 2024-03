Große Freude im Hause Neuer. So hat Frau Anika einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Für die 23-Jährige und den 37-jährigen Bayern-Keeper ist es das erste gemeinsame Kind, das den Namen Luca bekommen hat. Neuer und die Handballerin (sie spielte in der zweiten Liga beim ESV Regensburg) hatten Ende 2023 heimlich am Tegernsee geheiratet. Für den Tormann ist es die zweite Ehe, er ließ sich 2020 von seiner ersten Frau Nina Neuer scheiden.