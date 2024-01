Am vergangenen Sonntag hob die Mannschaft des FC Bayern zum Trainingslager Richtung Algarve, wo der Rekordmeister bis Donnerstag verweilen wird, ab. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die Münchner das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen auf dem Programm. „Wir werden bessere Witterungsverhältnisse haben, da können wir ein bisschen länger trainieren und taktisch detaillierter korrigieren, weil nicht jeder sofort auskühlt. Das wird uns jetzt helfen“, sagte Coach Thomas Tuchel zu dem Kurztrip nach Portugal.

Nicht mit an Bord war Joshua Kimmich. Der Grund: Seiner Frau Lina erwartet dieser Tage nach zwei Söhnen und einer Tochter das vierte gemeinsame Kind. Kimmich wird sich deshalb in München fit halten. Neben Kimmich fehlen die Verletzten Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich). Minjae Kim spielt für Südkorea beim Asien-Cup. Noussair Mazraoui reiste zur marokkanischen Nationalmannschaft, um am Afrika-Cup teilzunehmen.