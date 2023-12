Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund. Nach dpa-Informationen setzt der deutsche Fußball-Bundesligist trotz der jüngsten sportlichen Talfahrt mit sechs Pflichtspielen ohne Sieg und dem Absturz auf Rang fünf auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 41-Jährigen. Das ist das Ergebnis einer mehrstündigen Gesprächsrunde mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, Vereinsberater Matthias Sammer und Terzic am Donnerstag. Im Anschluss an die kritische Aufarbeitung der vergangenen Monate wollte sich - wie beim BVB nach dieser turnusmäßigen Sitzung üblich - keiner der Beteiligten öffentlich äußern .

Damit bleibt der Borussia ein weihnachtliches Beben erspart. Ungeachtet der Medienspekulationen über eine bevorstehende Trennung setzt die Vereinsführung in der Trainerfrage auf Kontinuität. Dass Watzke die leidenschaftliche Arbeit von Terzic seit jeher schätzt und zu ihm ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, dürfte die Entscheidung maßgeblich beeinflusst haben. Die Führungskräfte sehen nach dem Vertrauensbeweis für Terzic nun vor allem die Profis um ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der Bringschuld.

Steffen Baumgart muss Köln verlassen © AP / Martin Meissner

Der 1. FC Köln hingegen hat die Trennung von Trainer Steffen Baumgart mit Jahresende bekanntgegeben. Wer als sein Nachfolger den Klassenerhalt sichern soll, ließen die Kölner am Donnerstag offen. Der Tabellenvorletzte der deutschen Fußball-Bundesliga reagierte mit der Entlassung von Baumgart in der Winterpause auf die zehnte Saisonniederlage. Die Mannschaft um Kapitän Florian Kainz und seinen österreichischen Landsmann Dejan Ljubicic hatte am Vortag bei Union Berlin 0:2 verloren.

Baumgart hatte das Traineramt im Sommer 2021 übernommen. Nach einer überraschend starken ersten Saison qualifizierten sich die Kölner für die Conference League. Auch 2021/22 als Siebenter und 2022/23 als Elfter hielt man sich gut. In der laufenden Saison liegen die Kölner nach 16 Runden mit nur zwei Siegen aber nur auf Rang 17 und befinden sich mitten im Abstiegskampf.