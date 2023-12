Die Konkurrenz darf sich fürchten: Bayer Leverkusen geht ohne Niederlage in die Winterpause. Und beim 4:0 über VfL Bochum war Patrik Schick in der ersten Hälfte mit drei Toren (30., 32., 45.) der Mann des Spiels. Das ist für Bayern München & Co. durchaus besorgniserregend, weil der Tscheche den Großteil der Hinrunde verletzt verpasst hat und für Trainer Xabi Alonso nun eine weitere – treffsichere – Alternative in der Offensive ist.

Beim Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt war ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber erstmals als Torschütze erfolgreich. Für Punkte reichte es für die Fohlen nicht, weil die Eintracht in der Nachspielzeit noch zwei Tore machte. Die Bayern aus München mühten sich gegen Wolfsburg zu einem 2:1-Sieg. Harry Kane traf in seinem 15. Bundesliga-Spiel zum 21. Mal.