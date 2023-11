Bayer Leverkusen setzte sich am Sonntag zuhause souverän mit 4:0 (1:0) gegen Union Berlin durch und stellte mit dem siebenten Sieg in Serie den Vereinsrekord ein. Damit liegt das Team von Trainer Xabi Alonso wieder zwei Punkte vor Titelverteidiger Bayern München.

Die Gastgeber kamen vor 29.387 Zuschauern in der BayArena dank der Treffer von Alejandro Grimaldo (23.), Odilon Kossounou (56.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) zum zehnten Erfolg in der elften Ligapartie der Saison. Die Berliner, bei denen Christopher Trimmel in der Halbzeit eingewechselt wurde, mussten bereits die neunte Bundesliga-Niederlage in Serie hinnehmen und rangieren als Letzter erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz.

Werder Bremen gibt 2:0 aus der Hand

Werder Bremen verpasste gegen Eintracht Frankfurt mit Marco Friedl und Romano Schmid über die volle Spielzeit trotz einer 2:0-Führung einen Sieg und remisierte vor eigenem Publikum 2:2. Marvin Ducksch brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (45.+1), Rafael Borre erhöhte in der 49. Minute. Ellyes Skhiri (65.) und Hrvoje Smolcic (75.) retteten für die Eintracht noch das Unentschieden. Die Frankfurter bleiben damit Tabellensiebenter, Bremen ist weiter Zwölfter.