Rodri (Torschütze Manchester City): "Ich war in der ersten Hälfte nicht gut. Finalspiele sind eben so. Man kann nicht erwarten, immer gut zu spielen. Emotionen und Nerven sind da im Spiel. Es ist ein Traum, so ein Moment wird nicht mehr passieren. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen können. Aber jetzt wird einmal gefeiert. Das ist für alle, die diesen Klub groß gemacht haben."

Jack Grealish: "Dafür arbeitet man das ganze Leben hin. Ich bin so glücklich. Es war nicht schön, aber das ist mir egal. Das Triple mit dieser Gruppe zu gewinnen, ist so besonders. Meine Familie im Publikum zu sehen, macht mich emotional."

Ilkay Gündogan: "Es ist wie ein Märchen. Ich glaube, besser geht es nicht. Es ist ein großes Privileg, nicht nur Kapitän, sondern Mitglied dieser Mannschaft zu sein und unter Pep (Guardiola, Anm.) zu spielen."

Erling Haaland: "Es ist unglaublich. Ich komme aus einem kleinen Dorf, und jetzt kann ich das erleben. Wenn man hart arbeitet, kann man Träume erfüllen."

John Stones: "Ich bin so dankbar, Teil dieser Mannschaft zu sein und Geschichte geschrieben zu haben. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."

Kevin de Bruyne: "Wir haben so lange für das gearbeitet. Wir haben in dieser Saison nicht in der Champions League verloren. Heute war es nicht unser bestes Spiel, aber jetzt werden wir feiern."

Federico Dimarco: "Wir sind enttäuscht, dass wir das wichtigste Spiel des Jahres verloren haben. Wir haben leider das Tor nicht gemacht."

Robin Gosens: "Ich fühle mich total beschissen. Natürlich weiß man, dass man ein Riesenspiel gemacht hat. Darum tut es aber auch so weh. Wenn du kein Tor machst, kannst du auch kein Spiel gewinnen"