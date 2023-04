Statistiken lügen nicht, sie sagen aber auch nicht die ganze Wahrheit. Manchester City hat in den einschlägigen Datensammlungen über Jahre eine unangefochtene Position vehement verteidigt, nämlich den Führungsanspruch im Ballbesitz. Davon ist Pep Guardiola, für den diese dem System einverleibte Kennzahl als unverzichtbares Element galt, mittlerweile doch ein schönes Stück abgerückt. In beiden Spielen gegen den FC Bayern lag die Mannschaft des Katalanen in dieser Kategorie im Hintertreffen, 45:55 Prozent im Rückspiel, 46:54 in der Heimpartie. Das ist ungewöhnlich, aber es führt, wie gesehen, zum Erfolg.