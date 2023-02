Und plötzlich hatte Karim Adeyemi einen Lauf. Das Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Chelsea war Mitte der zweiten Hälfte in die heiße Phase eingedrungen, die Londoner schienen dem Führungstor immer näherzukommen, da starteten die Gastgeber einen Blitz-Konter. Butterweich nahm der Ex-Salzburg-Stürmer den aus großer Höhe fallenden Ball noch vor der Mittellinie auf und war nicht mehr zu halten. An Enzo Fernández, der 121-Millionen-Neuerwerbung von Chelsea, sauste Adeyemi vorbei, als sei der Argentinier eine versehentlich an der Strafraumgrenze aufgestellte Cornerfahne gewesen. Dann umkurvte er noch den Tormann und schoss ein.

Dieser Auftritt reichte für einen aufgrund des übrigen Spielverlaufs äußerst glücklichen Dortmund-Sieg. Die Borussen waren in der ersten Hälfte sehr aktiv, die Ausbeute fiel mager aus. Chelsea fand zwei Großchancen durch die Atletico-Leihgabe João Félix vor, einmal landete der Ball an der Querlatte. Nach der Pause verschärften die „Blues“ das Tempo, nützten aber zahlreiche Chancen nicht. Auf den Rückstand reagierten die Londoner mit einer Daueroffensive, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Einmal rettete Emre Can auf der Linie. Das Rückspiel verspricht Hochspannung.

Im Parallelspiel verschaffte sich Benfica Lissabon mit einem 2:0-Sieg bei Brügge eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Achtelfinale.