St. Pöltens Frauen bekommen es mit Wolfsburg, Roma und Slavia Prag zu tun

Der SKN St. Pölten bekommt es bei der Premiere in der Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League mit Wolfsburg, AS Roma und Slavia Prag zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben.