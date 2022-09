Am zweiten Spieltag der Champions League brachte Jude Bellingham in Manchester seine Dortmunder in der 56. Minute in Führung. Manchester City ließ sich dabei nicht aus der Ruhe bringen und John Stones glich in der 80. Minute mit einem Traumtor aus, bevor City-Neuzugang Erling Haaland mit seinem Tor in der 84. Minute zum 2:1 traf und für die Entscheidung sorgte.

RB Leipzig mit dem neuen Trainer Marco Rose forderte den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Erst in der 80. Minute sorgte Federico Valverde für das erleichternde Tor. Mit seinem Tor zum 2:0 in der 91. Minute entschied Marco Asensio das Spiel endgültig für die Madrilenen. Keinen erwünschten Start in das zweite Spiel der Champions-League-Gruppenphase hatte Paris Saint-Germain. Der Außenseiter Maccabi Haifa ging in der 24. Minute durch Tjaronn Chery in Führung. Das Stürmer-Trio Lionel Messi (37.), Kylian Mbappé (69.) und Neymar (88.) sicherten den Parisern schlussendlich den 1:3-Sieg.

Salzburgs Gruppengegner AC Milan und Dinamo Zagreb trennten sich mit einem 3:1-Sieg für Milan. Olivier Giroud brachte die Italiener in der 45. Minute per Elfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit legte Alexis Saelemaekers (47.) nach. Mislav Oršić sorgte in der 56. Minute für den Anschlusstreffer, bevor Tommaso Pobega (77.) für die endgültige 3:1-Entscheidung sorgte. Mit einem frühen Treffer ging Juventus Turin in der vierten Minute durch Arkadiusz Milik in Führung. Benfica Lissabon-Spieler João Mário glich in der 43. Minute per Elfmeter aus. David Neres stellte in der 55. Minute auf 2:1 für Benfica Lissabon.

Der SSC Neapel setzte sich gegen den Glasgow Rangers mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Matteo Politano (68.), Giacomo Raspadori (68.) und Tanguy Ndomebele (90+1.). Schachtar Donezk und Celtic Glasgow trennten sich mit einem Unentschieden. Schachtars Artem Bondarenko erzeilte in der 10. Minute ein Eigentor. Mychajlo Mudrykglich in der 29. Minute zum 1:1 aus. Keine Tore gefallen sind in Kopenhagen. Der FC Kopenhagen und der FC Sevilla trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden.