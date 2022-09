Marco Rose weilte am Dienstag in Salzburg, der Ex-Trainer wollte sich den Champions-League-Saisonstart seines ehemaligen Klubs nicht entgehen lassen. Die Mozartstadt ist ein Lieblingsort des im Mai von Borussia Dortmund entlassenen Coaches. Rose ließ sich außer einem unverbindlichen Lächeln nichts anmerken, aber es gilt als ausgemacht, dass der noch 45-Jährige die Nachfolge von Domenico Tedesco als Trainer des ob der Darbietungen nur vermeintlich „großen“ Red-Bull-Bruders von Salzburg in Leipzig antreten wird.