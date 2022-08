Die Glasgow Rangers und der FC Kopenhagen sind in die Champions League eingezogen. Der Europa-League-Finalist der Vorsaison aus Schottland setzte sich im Play-off gegen PSV Eindhoven durch. Einem 2:2 im Hinspiel folgte am Mittwochabend ein 1:0-Auswärtssieg in den Niederlanden. Mit PSV verpasste auch der eingewechselte Phillipp Mwene den Sprung in die Königsklasse. Kopenhagen genügte gegen Trabzonspor ein 0:0, nachdem die Dänen daheim mit 2:1 gewonnen hatten.

Die Rangers stehen erstmals seit 2010 in der Champions League. Das entscheidende Tor schon der Kroate Antonio Colak in der 60. Minute. Tom Lawrence traf davor schon Metall für die Schotten. Österreichs Inernationaler Mwene kam in der 62. Minute für den ehemaligen Salzburger Andre Ramalho aufs Feld.