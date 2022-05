Mit dem FC Bayern hat David Alaba alles gewonnen, was es auf Klub-Ebene zu gewinnen gibt: Zehn Mal wurde er deutscher Meister, zwei Mal Champions-League-Sieger - dazu holte der Wiener mehrmals den deutschen Pokal und wurde auch Klub-Weltmeister. Zu Beginn dieser Saison verließ der 29-Jährige sein "Wohnzimmer" in München, um sich Real Madrid anzuschließen. Die "Königlichen" sind, was die Titelsammlung betrifft, der größte Verein im Weltfußball. Und sie wollten den Österreicher unbedingt.