Fans des FC Liverpool müssen jetzt ganz stark sein. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren trafen die Briten im Endspiel der Champions League auf Real Madrid. Genau wie heute (21 Uhr, im Kleine-Zeitung-Liveticker) duellierten sich die beiden Großklubs um die Krone Europas.

Doch was damals (3:1-Sieg Reals) im Kiewer Olympiastadion passiert ist, versuchten die Anhänger der "Reds" wohl schnell zu verdrängen. Die Chronologie eines Fußballabends, der aus Liverpool-Sicht bitterer kaum hätte ablaufen können.

25. Minute: Mohamed Salah muss verletzungsbedingt vom Feld

Die Saison 2017/2018 war für Mohamed Salah die bisher beste seiner Karriere. Der ägyptische Angreifer des FC Liverpool erzielte bewerbsübergreifend 44 Tore und bereitete zudem 16 Treffer vor - und das in 52 Spielen. Auch im Champions-League-Finale ruhten die Hoffnungen auf dem damals 25-Jährigen. Es folgte die 25. Minute: Salah und Reals damaliger Abwehrchef Sergio Ramos gingen in der Hälfte der Madrilenen in einen Zweikampf. Der Spanier packte den Stürmer am rechten Abend und zog ihn zu Boden. Die Folge: Salah konnte nicht weiterspielen, wurde mit einer Schulterverletzung ausgewechselt. Nicht nur für Liverpool ein Schock, auch Ägypten zitterte um die WM-Teilnahme ihres Stars. Sogar Staatspräsident Abdel Fatah El-Sisi wünschte ihm damals via Twitter eine schnelle Genesung. Zahlreiche Fans, aber auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp unterstellten Ramos Brutalität. Nicht einmal ein Monat später konnte der Angreifer bei der Weltmeisterschaft aber spielen und erzielte sowohl gegen Russland als auch Saudi-Arabien je einen Treffer.

51. Minute: Loris Karius mit Slapstick-Einlage: Teil I

Ein harmloser Ball von Reals Offensive wurde in der 51. Minute von Liverpool-Schlussmann Lorius Karius aufgenommen. Der Deutsche wollte das Spiel schnell machen, den Ball zu seinem Innenverteidiger werfen. Karim Benzema überzuckerte dies aber, streckte sein rechtes Bein aus und Karius traf mit dem Ball den französischen Angreifer, von wo der Ball ins Liverpool Tor rollte. Die 1:0-Führung für die Madrilenen.

63. Minute: Als Gareth Bale noch mit Traumtoren für Schlagzeilen sorgte

Nur vier Minuten nach Benzemas Treffer glich Sadio Mane für die Briten zum 1:1 aus. Nur: Die Freude der Engländer hielt nicht lange. In der 64. Minute stieg Gareth Bale nach einer Flanke am höchsten und setzte zu einem Fallrückzieher an. Dieser fand den Weg auch ins Tor. Ein Traumtor, bei dem Karius nichts zu halten hatte.

83. Minute: Loris Karius mit Slapstick-Einlage: Teil II

Trotz 1:2-Rückstands glaubte Liverpool noch an einen Erfolg. Zumindest bis zur 83. Minute. Da zog Gareth Bale nämlich ab. Aus gut und gerne 30 Metern. Normalerweise ein Schuss, den ein Tormann in einem Champions-League-Finale mit geschlossenen Augen hält. Karius hatte aber einfach nicht seinen besten Tag (später wurde bekannt, dass der Schlussmann nach einem Zusammenstoß mit Ramos mit Gehirnerschütterung weitergespielt haben soll, Anm.) und sah ein zweites Mal an diesem Abend mehr als schlecht aus.