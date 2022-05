In jedem der drei UEFA-Klubbewerbe 2021/22 steht zumindest ein Vertreter mit Österreich-Pass im Finale. David Alaba spielt mit Real Madrid im Champions-League-Finale in Paris (28. Mai) gegen Liverpool, Eintracht Frankfurt fordert mit Trainer Oliver Glasner in Sevilla (18. Mai) die Glasgow Rangers, Martin Hinteregger muss verletzt zuschauen. Und Gernot Trauner erlebt mit Feyenoord Rotterdam die Finalpremiere der Conference League gegen AS Roma in Tirana (25. Mai).

Hinteregger schied am Donnerstag gegen West Ham United (1:0) schon in der Anfangsphase mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus, am Freitag gab der Klub bekannt, dass für den Abwehrchef die Saison vorzeitig zu Ende ist. Alaba fehlte Real beim Aufstieg gegen Manchester City mit Muskelproblemen, sein Einsatz ist daher auch nicht fix.

"Jetzt sind wir im Finale und wenn man im Finale ist, will man das natürlich auch gewinnen", sagte Trauner nach dem 0:0 im Rückspiel bei Olympique Marseille (gesamt 3:2). Gegen die Roma mit Star-Trainer José Mourinho werde Feyenoord "natürlich der Underdog sein", betonte der Innenverteidiger, "aber in einem Finale ist immer was möglich."