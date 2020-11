Facebook

Lothar Matthäus © AP

Für Lothar Matthäus ist es eine Rückkehr – auch wenn die Erinnerungen an Salzburg nicht grundsätzlich positiv sind. Denn vor 14 Jahren bastelte der deutsche Rekord-Internationale schon als neuer Cheftrainer von Red Bull Salzburg an der neuen Mannschaft, als ihm dann doch Giovanni Trapattoni vorgesetzt wurde. „Die Verträge waren anders unterschrieben, deshalb war Salzburg letztlich eine Enttäuschung für mich“, sagt der heute 59-Jährige, der damals einen Co-Trainer mit nach Salzburg brachte, der ebenso heute gewissermaßen nach Salzburg zurückkehrt – allerdings nicht als TV-Experte, sondern erfolgreicher Trainer des Gegners: Seit Hansi Flick beim FC Bayern das Sagen hat, schwimmen die Münchner auf einer Erfolgswelle, die sie im Frühjahr zum Triple trug und auch heuer bereits wieder auf Platz eins der Tabelle in Deutschland. Im heutigen Duell zwischen dem österreichischen und deutschen Meister in der Champions League (21.00 Uhr) ist Bayern Favorit.