Am Sonntag treffen der FC Bayern München und Paris St.Germain im Finale der UEFA Champions League aufeinander. Im Spitzenspiel geht es um nichts weniger, als den wichtigsten Titel in dieser Saison.

Juan Bernat trifft im Halbfinale zum 2:0 © AFP

Vor allem für Juan Bernat dürfte das Endspiel eine ganz besondere Geschichte sein. Vor beinah genau zwei Jahren verließ der Spanier die Bayern in Richtung der französischen Hauptstadt. Zwei Monate nach dem Abgang Bernats rechnete der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit dem Außenverteidiger ab.

"Juan Bernat war alleine dafür verantwortlich, dass wir fast gegen Sevilla aus der Champions League ausgeschieden sind", polterte Hoeneß in einer ohnedies denkwürdigen Pressekonferenz, Die Bayern gewannen damals das Hinspiel in Spanien denkbar knapp mit 2:1 und retteten sich mit einem 0:0 in der Allianz Arena in das Halbfinale, wo sich der deutsche Rekordmeister Real Madrid beugen musste. Laut Hoeneß wurde am Tag des Hinspiels noch entschieden Bernat, der in dieser Partie "einen Scheißdreck" gespielt hatte, sobald als möglich zu verkaufen.

Bernat dürfte wohl nur noch selten, ob des unrühmlichen Abgangs, mit einem weinenden an seine Zeit in Deutschland zurückdenken. So konnte sich der 27-Jährige während seiner Zeit in Paris schon zweimal zum französisches Meister sowie je einmal zum Ligapokal- und Pokalsieger krönen. Mit den Bayern hamsterte der elffache spanische Teamspieler vier deutsche Meisterschaften und einen Erfolg im DFB-Pokal. Der ganz große internationale Erfolg fehlt Bernat aber bisher in seiner Sammlung.

Am Sonntag hat der 1,70 große Außenverteidiger nun in doppelter Hinsicht die Gelegenheit. Zum einen kann er sich mit einem Sieg über die Bayern seinen ersten internationalen Titel sichern, zum anderen könnte er mit einem Erfolg Uli Hoeneß seine Qualität nochmals ins Stammbuch schreiben.

Bereits unmittelbar nach dem Vorfall ließ sich Bernat zu keinem Wortgefecht mit dem mächtigen Bayern-Boss hinreissen. "Ich werde den Bayern und den Fans immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte.” Er habe noch viele Freunde dort, erst am Samstag habe er mit einem telefoniert, mit dem er eine besonders gute Beziehung habe. Bernat: „Ich wünsche den Bayern alles Gute, viel Glück. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit dort”, meinte der Spanier einst über seine zeit in München.