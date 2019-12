Während David Alaba in den vergangenen Jahren aus rot-weiß-roter Sicht Alleinunterhalter in der Königsklasse war, wird man in dieser Saison im Achtelfinale mehreren österreichischen Kickern auf die Beine schauen dürfen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Sabitzer ist mit Leipzig im Achtelfinale der Champions League vertreten © GEPA pictures

Hätte Salzburg die Hürde Liverpool genommen, so wären nächstes Jahr im Achtelfinale der Champions League wohl alle Augen in Österreich auf die Bullen gerichtet worden. Dass die Mozartstädter dies nicht geschafft haben, bedeutet aber nicht, dass man im Frühjahr zur Gänze auf rot-weiß-rote Beteiligung in der Königsklasse verzichten muss. Im Gegenteil: Nachdem Bayerns David Alaba in den vergangenen Jahren noch Alleinunterhalter war, ist die österreichische Beteiligung in der Runde der letzten 16 diesmal rekordverdächtig hoch.