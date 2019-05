In den Niederlanden saßen bei einem Fußballspiel noch nie so viele Zuseher vor der Flimmerkiste.

Tottenham vs. Ajax

Bravo Ajax - das sagten auch die TV-Zuseher © APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Tottenham und Ajax Amsterdam hat in den Niederlanden TV-Geschichte geschrieben. Rund 4,1 Millionen Zuschauer sahen den 1:0-Sieg des niederländischen Fußball-Rekordmeister, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Einschaltquoten hervorgeht. Noch nie zuvor hatte ein Spiel eines niederländischen Clubs so viele TV-Zuschauer erreicht.

Der alte Rekord stammte aus dem Jahr 2005, als rund 3,8 Millionen Niederländer das Champions-League-Halbfinale zwischen PSV Eindhoven und AC Milan verfolgten. Ajax ist allerdings noch weit von der besten Quote in der TV-Geschichte der Niederlande entfernt. Beim WM-Halbfinale 2014 gegen Argentinien schauten gut neun Millionen der knapp 17 Millionen Einwohner zu, wie "Oranje" im Elfmeterschießen verlor.