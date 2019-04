Moussa Sissoko stürmte nach dem vermeintlichen K.o. gegen Manchester City in vor Wut in die Kabine. Dass der Videoschiedsrichter später eingegriffen hatte, bemerkte der Franzose nicht.

Moussa Sissoko (in grün) © AP

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und Tottenham hätte dramatischer nicht sein können.

In der Nachspielzeit jubelte Manchester City nach einem Treffer über dem vermeintlichen Aufstieg, ehe der Videoschiedsrichter eingriff und Tottenham ins Semifinale einzog. Moussa Sissoko, Spieler der "Spurs", bekam das nicht mit. Nach dem vermeintlichen Treffer der "Citizens" stürmte der Franzose vor Wut in die Kabine. "Ich war so sauer, dass ich direkt von der Bank in die Kabine bin", sagte er der französischen Zeitung L'Equipe.

"Ich war alleine in der Kabine. Ich dachte, wir sind raus."

Bis ein Mitarbeiter der Londoner in die Kabine kam, und Sissoko aufklärte. "Es war ein unglaublich emotionaler Schock für mich", sagte Sissoko, der unmittelbar danach wieder auf das Spielfeld rannte, um mit seiner Mannschaft zu feiern.