ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber sah nach dieser Attacke die Rote Karte © AP

Sportlich gesehen waren die Tickets für die K.o.-Phase in der Gruppe E bereits vergeben, im direkten Duell zwischen Bayern München und Ajax Amsterdam ging es nur noch darum, wer auf Platz eins und wer auf Platz zwei landet.

Ajax Amsterdam benötigte dafür einen Heimsieg gegen die favorisierten Münchner - und den hätte es beinahe gegeben. Nach dem Führungstreffer für die Gäste durch Robert Lewandowski (13.) waren die Gastgeber vor allem in Hälfte zwei immer brandgefährlich. Dusan Tadic traf dann erst nach schöner Ballstafette zum Ausgleich (61.), zwanzig Minuten später per Elfmeter sogar zur 2:1-Führung.

Diese glich Lewandowski, abermals vom Elferpunkt, jedoch wieder aus (87.), ehe Kingsley Coman das 3:2 erzielte (90.). Und als alle schon an die Entscheidung gedacht haben, stellte ein Eigentor von Niklas Süle in der siebenminütigen Nachspielzeit das Unentschieden wieder her.

Blutgrätsche und Kung-Fu-Attacke

Für die negativen Höhepunkte sorgten Maximilian Wöber und Thomas Müller. Erst sah der österreichische Teamspieler im Dress von Ajax nach einer Blutgrätsche gegen Leon Goretzka Rot (67.), dann wurde Bayern-Offensivspieler Thomas Müller nach einer Kung-Fu-Attacke gegen Nicolas Tagliafico vom Platz verwiesen (75.).

In einer einzigen Begegnung ging es am letzten Gruppenspiel-Tag noch um den Einzug in die K.o.-Phase - und zwar im direkten Duell zwischen Schachtar Donezk und Lyon. Das Ticket ging schließlich an die Franzosen, ihnen reichte ein 1:1-Unentschieden für den Aufstieg.

Niederlagen für Manchester und Juventus

In den übrigen Partien zeigten durchaus "Underdogs" auf. Valencia feierte gegen Manchester United ebenso einen 2:1-Heimsieg wie die Young Boys Bern gegen Juventus Turin. Bereits zuvor hatte Real Madrid das Heimspiel gegen ZSKA Moskau mit 0:3 verloren.