Der Trainer brauchte Zeit, um sich zu sammeln, aber auch kurz vor Mitternacht hatte Gerhard Struber das Geschehen noch nicht nach seinem Gusto verarbeitet. Zu überlastet war der Salzburg-Coach mit dem großen Gedanken an die verpasste Chance. „Ich muss erst realisieren, dass wir nicht in der Champions League überwintern“, sagte Struber, der sich auch mit dem möglichen Trostpreis namens Europa League nicht so richtig abfinden konnte. „Natürlich wollen wir dahin, das bleibt unser Ziel“, brachte er schließlich pflichtbewusst gerade noch hervor.