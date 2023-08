Ein 0:4 gehört nicht gerade zu den besten Referenzen in einem WM-Lebenslauf, aber der Lernprozess bei den Spanierinnen hat erstens sehr schnell gegriffen und zweitens auf dem Rasen nur noch Top-Ergebnisse produziert. Das betrieben sie so lange, bis das Team an der Spitze angelangt war, der Weltspitze, und das in "Down Under", also ganz unten auf dem Globus, in Australien.