Eine herausragende Ausgangsposition bedeutet noch nicht den endgültigen Erfolg. Diese Erkenntnis lieferte gestern Abend die Wiener Austria dem staunenden Beobachter der Conference-League-Qualifikation. Die Violetten hatten in der dritten Runde die Partie in Warschau gegen Legia mit 2:1 gewonnen und wussten damit, dass ein Unentschieden für den Aufstieg ins Play-off reichen würde. Doch die Polen spielten da nicht mit. Und so geschah es, dass Legia nach einem äußerst ungewöhnlichen Spielverlauf mit insgesamt acht Toren und einer wiederholt aufgekeimten Hoffnung für die Wiener weiterkam. Nichts wurde aus dem erhofften bis – aufgrund des Auswärtserfolges – sogar erwarteten längeren Aufenthalt in Europa.

Zur Halbzeit hatte sich der Conference-League-Zug für die Austria schon ein Stück weit entfernt. Legia lag verdient mit 2:0 voran, die Wiener hatten in den ersten 45 Minuten nicht den Eindruck hinterlassen, jemals ein Tor erzielen zu können. Das schien sich zunächst auch nach der Pause nicht zu ändern, denn die Polen erhöhten sogar auf 3:0. Damit fehlten den „Veilchen“ schon zwei Tore für den Gleichstand. Nun aber schlossen sich die Spieler doch den über die gesamte Spieldauer hellwachen Fans an und fingen an, selbst Fußball zu spielen. Andreas Gruber gelangen zwei schöne Tore zum 2:3, und damit war das Duell wieder völlig offen.

Jukic sah Rot

Doch nun nahm die Partie fast schon groteske Formen an. Denn die Hoffnung währte nur kurz, weil die Polen ihrerseits aus der nächsten Chance gleich wieder ein Tor fabrizierten und damit den Austrianern scheinbar die letzte Hoffnung raubten. Dieser Verdacht erhärtete sich, als der rüde zurückgehaltene Aleksandar Jukic wegen einer Revanche-Attacke die Rote Karte sah.

In Unterzahl schaffte die Austria das schier Unmögliche. Neun Minuten Nachspielzeit waren angezeigt worden und Reinhold Ranftl stellte in Minute 96 auf 3:4, also 5:5, die Verlängerung war zum Greifen nahe. Zweimal flogen Flanken in den polnischen Strafraum, ehe die Gäste noch einmal zuschlugen. In der 100. Minute fiel das 3:5, die Austria ist draußen.