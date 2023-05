Bei der Eröffnung eines neuen Geschäfts der Uhrenmarke Jacob & Co in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad war Cristiano Ronaldo als Stargast geladen. Das hatte einen Hintergrund, wurde der Fußball-Superstar vom saudischen Klub Al-Nassr als Werbegesicht doch mit einer eigens für ihn kreierten Uhr beglückt. Diese trägt den Namen "Heart of CR7 Baguette", ist mit 26 Diamanten besetzt und hat den satten Wert von 105.000 Euro.

Vorne ist das Autogramm und ein Foto des Portugiesen eingraviert. Auf der Rückseite ist zudem sein Markenzeichen, der "Siu"-Jubel, abgebildet. Das Modell ist eine von vier Uhren der neuen Kollektion. Die Teuerste hat einen Wert von 135.000 Euro. Kein Wunder, dass sich Ronaldo dankbar zeigte und auf seinem Instagram-Account schrieb: "Ich freue mich, die neue @jacobandco-Boutique in Riad, Saudi-Arabien, zu besuchen! Vielen Dank an @jacobarabo für den herzlichen Empfang."

Dabei ist es bereits die zweite Uhr, mit der der Portugiese von Jakob & Co. als Markenbotschafter ausgestattet wurde. Schon bei seiner Ankunft in Saudi-Arabien bekam Ronaldo eine Uhr um sein Handgelenk – aus 18 Karat Weißgold und ist mit 388 grünen Tsavorit-Edelsteinen besetzt. Wert: 700.000 Euro.