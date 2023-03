Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kämpft in Saudi-Arabien gegen eine Torflaute. Beim 3:1-Sieg seines Clubs Al-Nassr im Cup-Viertelfinale gegen Abha erlebte der 38-jährige Portugiese am Dienstag einen enttäuschenden Abend. Zum dritten Mal hintereinander blieb der Torjäger ohne Treffer, erhielt eine Frust-Verwarnung und wurde erstmals seit seinem Wechsel auf die Arabische Halbinsel ausgewechselt. In neun Pflichtspielen hat Ronaldo nun acht Tore und zwei Assists auf dem Konto.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte startete Ronaldo einen Konter-Angriff, doch der lettische Schiedsrichter pfiff zur Pause. Der frühere Profi von Manchester United schoss den Ball erzürnt weg und kassierte die Gelbe Karte. In der 87. Minute wurde Ronaldo für den genesenen Anderson Talisca, Führender der Torschützenliste in der Liga, ausgewechselt. Im heimischen Stadion in Riad ist dem Stürmer bisher noch kein Tor gelungen. Am vergangenen Donnerstag hatte Ronaldo nach dem 0:1 gegen Al-Ittihad auf dem Weg in die Kabine sichtlich bedient eine Wasserflasche zur Seite gekickt.