Gareth Bale beendet mit 33 Jahren seine aktive Fußballer-Karriere, das gab der Waliser am Montagabend über die sozialen Medien bekannt. Bis zuletzt war der Rekordteamspieler seines Landes, der in 111 Einsätzen 40 Tore erzielen konnte, in den USA bei LAFC engagiert, wo er in der letzten Saison den Meistertitel feierte. Dort war Bale im Juli 2022 nach acht erfolgreichen, aber zuletzt auch schwierigen Jahren bei Real Madrid hinübergewechselt.

Mit den Madrilenen gewann Bale fünfmal die Champions League, sein Fallrückzieher-Tor im Finale 2018 gegen Liverpool wird noch lange in Erinnerung bleiben. In den letzten Jahren nahmen jedoch Streitereien und provokante Aussagen abseits des Platzes die Überhand. Sein Wechsel nach Spanien für 101 Millionen Euro sprengte im Jahr 2013 alle bislang da gewesenen Grenzen, bis heute ist es einer von insgesamt nur zwölf Deals im dreistelligen Millionenbereich.

"Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass ich meinen Lebenstraum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den ich liebe. Er hat mir einige der besten Momente meines Lebens beschert. In 17 Saisons habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen, ganz gleich, was das nächste Kapitel für mich bereithält", schrieb Bale.

2007 wechselte Bale von seiner ersten Profistation Southampton zu Tottenham Hotspur, wo ihm als 18-Jähriger der Durchbruch und schließlich der Schritt nach Madrid gelang. Mit der walisischen Nationalmannschaft, für die er seit 2018 als Kapitän auflief, erreichte er bei der EM 2016 das Halbfinale und nahm an der WM 2022 teil.