Knapp einen Monat ist es her, als Rasmus Höjlund mit dem Wechsel zu Atalanta Bergamo den neuen Rekordtransfer des SK Sturm markierte. Vier Einsätze und ein Tor in der Serie A später wurde der 19-jährige Angreifer im Rahmen der Nations League erstmals in den dänischen Teamkader einberufen.

Und prompt feierte Höjlund seinen Team-Einstand: Gegen Kroatien (1:2) wurde er in der 60. Minute eingewechselt. Im Endspurt verzeichnete der Sturmtank auch einen Torschuss, konnte die Niederlage in Zagreb jedoch nicht mehr verhindern.