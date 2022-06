Fünf Monate vor Beginn der Fußball-WM in Katar (21. November - 18. Dezember) sind laut Veranstalterangaben 1,2 der insgesamt zwei Millionen aufgelegten Tickets verkauft. In der jüngsten Verkaufsphase seien 23,5 Mio. Ticket-Anfragen eingegangen, hieß es am Mittwoch vom Weltverband FIFA. Die größte Nachfrage sei aus Argentinien, Brasilien, England, Frankreich, Mexiko, Katar, Saudi-Arabien und den USA registriert worden.

Die nächste Möglichkeit, Eintrittskarten zu erwerben, erfolge laut FIFA-Angaben auf der Basis "first come, first served". Ein Startdatum dafür wurde noch nicht genannt. Katar hofft auf insgesamt 1,2 Mio. Besucher. Das entspricht fast der halben Bevölkerung des Golf-Emirats. Kopfzerbrechen bereitet vor allem die Unterbringung ausländischer Gäste. In Katar stehen weniger als 30.000 Hotelzimmer zur Verfügung. Dem soll mit Unterkünften in Villas und Apartments sowie auf Kreuzfahrtschiffen entgegengewirkt werden.