Das Duell zwischen der Ukraine und Schottland war mehr als ein Fußballspiel. Nicht etwa, weil es das vorletzte Spiel war auf dem Weg zum letzten europäischen Ticket für die WM in Katar (Ukraine trifft im Endspiel am Sonntag auf Wales). Das machte schon die Pressekonferenz vor dem Spiel deutlich, als Ukraine-Teamspieler Oleksandr Zinchenko unter Tränen über den Krieg in seiner Heimat und gleichzeitig über den großen Traum einer WM-Teilnahme gesprochen hat.

Die Tränen sind am Mittwochabend einem Lächeln gewichen. Zumindest kurzzeitig. Es war ein Lächeln der Hoffnung: Die Ukrainer besiegten Schottland mit 3:1. Jene Fußballer, die mit ihrem Kopf seit Monaten bei weit Wichtigerem als ihrem Brotberuf sind, konnten sich selbst und ihren Landsleuten ein wenig Trost spenden. Wie schon vor dem Spiel wurde es auch danach emotional.

Der Sieg "ist für unser Land"

"Dieser Sieg gehört nicht mir oder den Spielern. Er ist für unser Land. Es ist ein großer Sieg für die Ukraine. Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Sie danken uns - und wir danken ihnen", sagte der ukrainische Nationaltrainer Oleksandr Petrakow.

Und auch die (fußballerische) Gegenseite spendete Kraft. Schottische und ukrainische Fans spendeten tosenden Beifall, als das Team in Gelb-Blau vor dem Anpfiff in das Stadion eingezogen ist. "Gratulation. Wir waren 90 Minuten lang auf dem Fußballfeld Gegner, aber jetzt werden wir wieder solidarisch neben dir stehen", postete das schottische Fußball-Team auf Twitter.