Der süße Nachwuchs von Kicker Dominik Frieser und seiner Frau Dani ist gerade einmal eine Woche alt. Am 11. Mai erblickte die kleine Mia das Licht der Welt. "Sie wog zur Geburt 2545 Gramm und war 47 Zentimeter groß. Die ersten Tage waren wunderschön und überwältigend. In Italien kann man als Papa jederzeit das Krankenhaus besuchen. Am Samstag habe ich die beiden dann abgeholt und es geht ihnen wirklich sehr gut", erzählt der frisch gebackene Papa stolz. Zu Hause wartete bereits sehnsüchtig Dackelmischlingsdame Kira – ihre Pfote ließ sich der 28-Jährige einst auf seinen Arm tätowieren. "Sie ist ein ziemlicher Wirbelwind und spielt gern mal den Chef, aber als Mia vor ihr lag, kam äußerst schnell der Beschützerinstinkt in ihr durch", grinst der Flügelflitzer, der unter anderem bei österreichischen Bundesligaklubs wie Hartberg, LASK oder beim WAC gekickt hat.