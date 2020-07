Imre Szabics, heute Co-Trainer im ÖFB-Nationalteam, hat unter Jürgen Klopp bei Mainz gespielt. Wie er den Erfolgscoach erlebt hat und was er an ihm schätzt.

Szanbics: "Neben dem fachlichen Wissen hat er eine brutale Gabe, sich zu präsentieren. So eine Ausstrahlung kann man nicht lernen." © APA/ERWIN SCHERIAU

Sie haben in der Saison 2006/2007 bei Mainz 05 unter Jürgen Klopp in der deutschen Bundesliga gespielt. Wie war er dort als Trainer?

Imre Szabics: Er hatte schon damals ein außergewöhnliches Charisma und war sehr innovativ und penibel. Wir haben beispielsweise damals schon in den Halbzeitpausen Videoanalysen gemacht. Trotzdem sind wir in diesem Jahr leider abgestiegen. Insofern war es anders als jetzt.