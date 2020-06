Kaum zu glauben: Während bei uns Geisterspiele an der Tagesordnung sind, geht in Belgrad im Pokal das Stadtderby vor vollem Haus in Szene - die Fans feiern wie immer. Als ob es Corona nie gegeben hätte.

Da geht es rund: In Belgrad ist das Stadion beim Derby voll © AP

Sie sehen richtig: Dieses Bild datiert vom 10. Juni 2020, es ist aus Belgrad. Und es zeigt die Fußball-Fans beim Belgrader Stadtderby zwischen Partizan Belgrad und Roter Stern Belgrad im Halbfinale des serbischen Pokals. Das Stadion? Voll! Die Fans? Enthusiasmiert. Das einzige, was kaum zu sehen war: Nasen-Mund-Schutz (mit Ausnahme der Ultras, die die Pyrotechnik abfeuerten) und Abstände zwischen den Fans. Babyelefanten haben in Belgrad keinen guten Stand. . .

Es ist immer eine heiße Angelegenheit, das Stadtderby in Belgrad. Hitzige Spiele, hitzige Fans, viel Polizei. Und während weltweit der Sport erst langsam in die Gänge kommt, während in Österreich und Deutschland die Spiele vor leeren Rängen über die Bühne gehen müssen, kratzt das in Serbien offenbar niemanden mehr: Die Ränge waren voll, das Stadion aufgeheizt. Als ob es Corona nie gegeben hätte.

Fußball-Wahnsinn: Volles Haus bei Belgrader Fußball-Derby

Ach ja, einen Sieger gab es aus: Zur Freude der Heimfans gewann Partizan durch einen Treffer von Bribas Nathko in der 58. Minute mit 1:0.