Deibert Frans Roman Guzman © TWITTER

Blieb der Profifußball bis dato in der Corona-Pandemie von Todesfällen verschont, so ist jetzt der erste Todesfall zu beklagen. Laut bolivianischen Medien ist Deibert Frans Roman Guzman an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Besonders tragisch: Guzman's Vater und sein Onkel starben ebenfalls an einer Coronavirus-Infektion. Der junge Guzman hätte zudem vom Zweitligisten - University of Beni - zu einem der größten Klubs des Landes - Nacional Potosi - wechseln sollen.