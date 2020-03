Facebook

Keine Euro 2020: Die Verschiebung ist fix

Die Verschiebung der Fußball-EM-Endrunde wegen der Coronavirus-Pandemie ist beschlossen! In einer Videokonferenz der UEFA am Dienstagvormittag einigte man sich darauf, die vom 12. Juni bis 12. Juli geplante EURO 2020, die in zwölf Ländern in Europa und Asien (Baku) ausgetragen werden sollte, zu verschieben. Und das gleich um ein Jahr: Aus der Euro 2020 wird also eine Euro 2021.

Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union (UEFA) haben am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Vereinigung der Europäischen Fußballklubs ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Aber in einer weiteren Videokonferenz müssen noch die 55 UEFA-Mitgliedsverbände diese Entscheidung absegnen. Das wird aber wohl kein Problem sein. Die Verschiebung hätte aber auch zur Folge, dass die seitens der FIFA geplante Premiere der neuen Klub-WM wohl nicht zur Austragung kommt.