In der letzten Runde der chinesischen Meisterschaft zeigte Marko Arnautovic noch einmal, was er drauf hat.

Marko Arnautovic © APA/GEORG HOCHMUTH

Marko Arnautovic hat am Sonntag in der letzten Runde der chinesischen Fußball-Meisterschaft vier Tore erzielt. Zudem lieferte der ÖFB-Teamspieler beim 6:0-Heimerfolg seines Kubs Shanghai SIPG über den Vorletzten Shenzhen einen Assist. Shanghai beendete die Saison sechs Punkte hinter Meister Guangzhou an der dritten Stelle, Arnautovic brachte es in elf Liga-Partien auf neun Treffer.

Erst gestern wurde Arnautovic im Rahmen der Euro-Auslosung vom ukrainische Teamchef Andrej Schewtschenko gelobt: "Natürlich hat Österreich ein paar herausragende Spieler. Vor allem Arnautovic. Dazu einige gute Mittelfeldspieler. Österreich ist besonders stark, denn sich für eine Endrunde zu qualifizieren, ist immer eine herausragende Leistung."