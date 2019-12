Wegen der anhaltenden Unruhen in Chile wurde die Fußballsaison vorzeitig beendet.

© APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Der chilenische Fußballverband (ANFP) hat auf die anhaltenden Unruhen im Land reagiert und die Saison in der ersten und zweiten Liga vorzeitig für beendet erklärt. Für das Ende des Spielbetriebs sprachen sich in einer Abstimmung des Verbandes 42 von 48 Mitgliedern der Führungsebene aus, teilte der Verband am Freitag mit.

Alle anstehenden Spiele in der höchsten Spielklasse wurden abgesagt und der aktuelle Tabellenführer Universidad Catolica zum Meister erklärt. Seit mehreren Wochen demonstrieren Tausende Chilenen gegen die hohen Kosten im Nahverkehr, im Gesundheitssystem und gegen Niedriglöhne. Die Proteste schlugen immer wieder in Gewalt um. Auch am Rand von Fußballspielen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.