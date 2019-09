Israels Nationalteam verlor am Montag unter der Leitung von Andreas Herzog in der letzten Minute mit 3:2, woraufhin der Teamchef gar nicht happy war. Alex Kristan parodierte Herzogs Wutanfall.

Alex Kristan © Screenshot/facebook.com

"Shall I be happy?", fragte Israels Teamchef Andreas Herzog in einem jetzt schon Kult gewordenen Interview nach der Niederlage seiner Mannschaft gegen Slowenien am Montagabend. Nachdem Israel in letzter Minute noch einen 2:1-Vorsprung aus der Hand gab, nahm sich der ÖFB-Rekordnationalteamspieler vor laufender Kamera kein Blatt vor den Mund und kritisierte seine Mannschaft scharf.

Für Stimmenimitator Alex Kristan war das natürlich ein gefundenes Fressen. Am Dienstag lud der Komiker ein Video mit dem Titel "Andi Herzog stinksauer" auf Facebook hoch, wo er den israelischen Cheftrainer aufs Korn nimmt. Aber sehen Sie selbst: