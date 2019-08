Toptest gegen Real Salzburg feierte ein Fest und verlor 0:1

Facebook

Eden Hazard ließ Cican Stankovic keine Chance © AP

Es war ein grandioser Fußballabend für Österreichs Fußballmeister Salzburg und die 30.000 Zuschauer in der Red-Bull-Arena. Real Madrid war in voller Kampfstärke mit allen Starts angetreten und betrachtete diesen vorletzten Test vor dem Start der spanischen Liga als Ernstfall. Am Ende gewannen die "Königlichen" durch ein Tor von Eden Hazard mit 1:0.

Das ist unsere Startelf gegen die Königlichen! #RBSRMA pic.twitter.com/f3I3QmoM6u — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 7, 2019

Die Salzburger begannen äußerst ambitioniert und komibinierten sich schön durch die Reihen des in Grün aufgetretenen Weißen Balletts, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Für den ersten Höhepunkt sorgte aber dann Hazard, der 100-Millionen-Neuzugang. Der von Chelsea geholte belgische Topstar nahm den Ball nach der Mittellinie auf, ließ die geöffnete Abwehr der Salzburger ins Leere laufen und bezwang mit einem herrlichen Schuss Torhüter Cican Stankovic. Es war das erste Tor Hazards für Real.

🎥 Y aprovechando que estamos en el descanso del Red Bull-Real Madrid, ponte el primer gol, de muchos, de Hazard con su nueva camiseta https://t.co/ufjsnSXE69 — MARCA (@marca) August 7, 2019

Dieser verhinderte in der 29. Minute einen weiteren Hazard-Treffer mit einer Glanzreaktion. Zwei Minuten zuvor hatte der zuletzt als Torschütze sehr erfolgreiche Takumi Minamino nach einer sehenswerten Kombination den Ausgleich auf dem rechten Fuß, der Japaner verzog aber.

Zur Pause wechselte Salzburg-Trainer Jesse Marsch fast die gesamte Mannschaft aus, er wollte allen Spielern die Chance geben, sich zu beweisen. Real-Chefcoach Zinedine Zidane ließ seine Einser-Partie auf dem Feld, nahm lediglich zwei Tauschmanöver vor.

Unsere Mannschaft für die zweite Hälfte. #RBSRMA 0-1 (HZ) pic.twitter.com/97FqCNIgse — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 7, 2019

Darunter litt ein wenig der Spielfluss der Gastgeber, aber gegen Ende versuchten die Salzburger mit Hee-Chan Hwang und Patson Daka sowie durch Zlatko Junuzovic alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, doch es gelang nicht mehr. Es war aber ein sehr schönes Vorspiel zur Champions League. Lob kam vom Torschützen. "Salzburg ist ein großes Team", erklärte Hazard.