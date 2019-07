Model warf Fußballstar Neymar vor, sie in angetrunkenen Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben.

Die Ermittlungen gegen Neymar wurden eingestellt © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Brasiliens Polizei hat die Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Fußballstar Neymar eingestellt. Die leitende Ermittlerin Juliana Lopes Bussacos habe die Anschuldigungen eines Models gegen den Stürmer des französischen Erstligisten Paris Saint Germain eingehend geprüft und entschieden, keine Empfehlung für eine Klageerhebung abzugeben, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Die Staatsanwaltschaft muss nun innerhalb von 15 Tagen über das weitere Vorgehen entscheiden. Sie kann entgegen der Empfehlung der Polizei Anklage gegen Neymar erheben, den Fall zu den Akten legen oder weitere Ermittlungen anordnen.

Ein Treffen gab es

Das Model wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben. Neymar räumt zwar ein, die Frau in Paris getroffen zu haben, wies die Vergewaltigungsvorwürfe allerdings stets zurück.

Auch Ronaldo war mit einem Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert. Vor einer Woche hat die Staatsanwaltschaft des Clark County im US-Bundesstaat Nevada entschieden, keine Anklage gegen ihn zu erheben. Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Ronaldo hatte das stets zurückgewiesen.