Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matchwinner mit Doppelpack - Daniel Royer © (c) GEPA pictures/ USA Today

Die New York Red Bulls dürfen sich Derbysieger nennen. Die Bullen gewannen dank eines Doppelpacks von Daniel Royer in der Major League Soccer gegen den Stadtrivalen FC New York City mit 2:1.

Bereits in der 7. Minute gingen die Gäste in Führung. Royer konnte aber in der 46. Minute vom Elfmeterpunkt ausgleichen. In der 60. Minute war es dann abermals der 29-jährige Steirer, der diesmal nach einem platzierten Kopfball die Bullen jubeln ließ. Die zwei Treffer waren Royers sechstes und siebentes Saisontor bei insgesamt 17 Einsätzen.

Die New York Red Bulls liegen nach dem Erfolg im Derby nun weiterhin auf Rang drei der MLS und sind damit weiter auf Playoff-Kurs. In den USA wird in zwei Zwölfer-Ligen gespielt, wobei die jeweiligen besten sieben um ein Ticket in der Finalrunde kämpfen.