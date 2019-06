Facebook

Suarez (links) und Arias © AP

Ja, der Tormann darf im Fußball im eigenen Strafraum die Hand zur Hilfe nehmen. Dieser Tatsache war sich Uruguays Stürmerstar Luis Suarez wohl nicht ganz bewusst, als er beim 1:0-Sieg seiner Nationalmannschaft gegen Chile bei der Copa America gestenreich ein Handspiel von Schlussmann Gabriel Arias reklamierte.

Der Goalie hatte einen Schuss von Suarez aus spitzem Winkel am Fünfmeterraum in den Corner abgewehrt. Suarez riss die Arme in die Höhe und reklamierte sichtbar Richtung Schiedsrichter: Handspiel! "Eine surrealistische Reaktion", schrieb das spanische Fußball-Portal "Marca". Hier gibt's die Aktion im Video: