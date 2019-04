Facebook

Die Trauer um Sala war groß © APA/AFP/LOIC VENANCE

Die englische Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem - mutmaßlich - ein Foto der Leiche des argentinischen Fußballspielers Emiliano Sala in sozialen Netzwerken verbreitet worden war. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Dorset der Nachrichtenagentur AFP.

Man habe ein Foto gesehen, das als jenes der Leiche von Sala dargestellt wurde, erklärte der Sprecher. "Wir sind angewidert, dass jemand so etwas macht. Es ist eine sehr schwierige Zeit für die Familie, sie sollte keine zusätzlichen Schmerzen ertragen müssen. Schmerzen, die diese schändliche Tat verursachen wird."

Sala war nach seinem Transfer von Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League am 21. Jänner mit einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt. Die Leiche des 28-Jährigen wurde zwei Wochen später geborgen. Kürzlich verstarb Vater Horacio Sala mit 58 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes.