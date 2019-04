Zum dritten Mal in Folge PSG verpasst Fixierung des französischen Meistertitels abermals

PSG in der Krise? Oder der große Wunsch nach Spannung in der französischen Meisterschaft? Der Vorsprung beträgt zwar noch immer 17 Punkte auf den ersten Verfolger Lille - aber zum dritten Mal in Folge verpasste es PSG den Meistertitel zu fixieren.