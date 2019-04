Facebook

Florentin Malouda © (c) GEPA pictures/ Panoramic

Via Twitter gab der FC Zürich bekannt, dass man sich vom früheren französischen Vize-Weltmeister Florentin Malouda trenne. Nur 42 Tage lang war der ehemalige Angreifer als Assistenztrainer in der Schweiz tätig - nun habe man "in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden. Es hat sich herausgestellt, dass die verschiedenen Projekte, in welchen Florent Malouda weiterhin engagiert ist, zeitlich nicht mit den vom FCZ vorgesehenen Aufgaben kompatibel sind", heißt es auf der Züricher Homepage.

Jedoch schien Malouda davon nichts zu wissen, zumindest deutet seine Antwort auf Twitter darauf hin. "Wirklich, das wusste ich nicht...??", kommentierte der 38-Jährige.