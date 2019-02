Katar, 2022 WM-Gastgeber, ist überraschend Asien-Meister. Im Hintergrund sind zweiSteirer in der Talenteförderung involviert.

Katar ist Asien-Meister © APA/AFP/KHALED DESOUKI

Auch wenn es der ehemalige Barcelona-Superstar Xavi Hernandez im katarischen Fernsehen angekündigt hat, wirklich geglaubt hat niemand daran. Drei Jahre vor der Heim-WM krönte sich Katar zum Asien-Meister, kassierte bis zum Finale gegen Japan kein einziges Tor und stellte mit Almoez Abdulla den Torschützenkönig. Neun Mal war der Akteur, der in der Saison 2015/16 für den LASK in der zweiten Liga spielte, erfolgreich – das ist in der Geschichte des Asien-Cups noch keinem Protagonisten gelungen. „Die Euphorie ist groß, das ganze Land ist stolz auf das Nationalteam“, berichtet Andreas Neubauer.

