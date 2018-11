Facebook

Maradona wie er leibt und lebt © APA/AFP/RASHIDE FRIAS

Diego Maradona und seinem Team fehlt nur noch ein Schritt zum ersehnten Aufstieg in die höchste mexikanische Spielklasse. Ordentlich gefeiert wurde aber bereits nach dem Halbfinale in der Kabine. Ausgelassen singt und springt der 57-Jährige umringt von seinem Team und heizt seine Spieler an.

Bereits nach dem Halbfinal-Hinspiel legte der Argentinier einen bizarren Auftritt hin. Unmittelbar nach dem 2:0 gegen Bravos de Juarez fragten zwei ESPN-Reporter Maradona über die Qualität der ersten Liga: „Diego, seit Sie hier in Mexiko sind, haben Sie die MX League sicher regelmäßig verfolgt. Was denken Sie über das Level der Liga?“ Die Antwort der Legende fällt zwar mehrsilbig aus, besteht aber lediglich aus "Mhhhhhh", "Ahhhhh" und "Eeeeehhhhh". Die Reporter lachen, scheinen aber gleichzeitig peinlich berührt, das Netz ist ebenfalls amüsiert und spekuliert, ob Maradona nicht zuvor irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat.

Hier können Sie sich selbst ein Bild machen:

Hier sehen Sie das komplette Interview: