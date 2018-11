Fußball aus aller Welt Zwei Traumtore, ein Eiertor und ein Brutalo-Foul

In Österreich ist Salzburg weiter das Maß der Dinge, in Deutschland stolpern die Bayern von einem unbefriedigenden Ergebnis zum nächsten. Dass sich auch in Ligen, die weniger im Fokus stehen, Wochenenden für Wochenende bemerkenswerte Aktionen ereignen, zeigen diese Videos.