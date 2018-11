Facebook

Der dänische Fußball-Profi Nicklas Bendtner will seine Verurteilung zu 50 Tagen Gefängnis nicht anfechten. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen am Mittwoch mit. Der Stürmer von Rosenborg Trondheim muss demnach seine Haftstrafe antreten.

Anfang des Monats hatte ein Gericht in der dänischen Hauptstadt es als erwiesen angesehen, dass der 30-Jährige einen Taxifahrer am 9. September so hart geschlagen und getreten hatte, dass dieser unter anderem einen Kieferbruch erlitt. Die Schwere der Verletzung war ein Grund, warum die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Bendtner hatte nach der Verurteilung angekündigt, gegen das Urteil angehen zu wollen. Er gab an, sich nur verteidigt zu haben. Am Mittwoch zog er seine Berufung zurück. Bendtner stimme der Gerichtsentscheidung weiterhin nicht zu, habe aber beschlossen, den Fall ruhen zu lassen, teilte sein Anwalt mit. Sein Club Rosenborg, bei dem Bendtner unter Vertrag steht, distanzierte sich von den Vorfällen. Personelle Konsequenzen soll es aber keine geben.